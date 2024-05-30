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ГБР хочет довести до автоматизма возвращение бойцов на позиции, которые оставили части

Станислав ПогориловЧетверг, 30 мая 2024, 13:10
ГБР хочет довести до автоматизма возвращение бойцов на позиции, которые оставили части
Алексей Сухачев, фото: ГБР

Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев рассказал, что перед ГБР стоит задача по возвращению военных, самовольно оставивших части, к местам несения службы, а не на увеличении уголовных дел.

Источник: Сухачев агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Наша задача - способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы".

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Детали: Он обратил внимание на то, что профилактические мероприятия и разъяснительная работа являются приоритетными в этом вопросе.

Директор ГБР не стал уточнять количество уголовных производств, открытых в связи с самовольным оставлением места службы, однако отметил, что эта цифра не влияет на обороноспособность страны.

Сухачев также заявил, что ГБР хочет довести "механизм" возвращения бойцов к месту несения службы до автоматизма.

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"Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", - отметил он.

Темы: ГБРвойнаВооруженные силы
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