В ближайшие дни в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы

В пятницу 31 мая ожидаются кратковременные дожди по всей территории, кроме южной части и Днепропетровщины, также местами возможны грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°.

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Укргидрометцентр

В Киеве будут кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

1 июня в западных, северных, центральных областях прогнозируют дожди и грозы, днем в отдельных районах град. На остальной территории будет сухо. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°; днем 23-28°, на юге и востоке страны 26-31°, в западных областях 20-25°.

В столице днем будет дождливо, местами будут грозы. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.