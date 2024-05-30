В Германии призвали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

министр по вопросам Европы в немецком правительстве Анна Лурманн. Фото: Getty Images

Министр по вопросам Европы в немецком правительстве Анна Лурманн заявила, что правительство Германии считает, что Украина выполнила требования по проведению реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра по вопросам Европы Анна Лурманн агентству DPA

Детали: Чиновница призвала все страны-члены Евросоюза как можно быстрее согласовать проект переговорной рамки.

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"По мнению немецкого правительства, Украина выполнила все требования для того, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне", – отметила она.

Накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В ЕС все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе согласие Венгрии.

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Июнь является ключевым месяцем, поскольку в июле начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии, которая потенциально сможет воспользоваться полномочиями председательствующей для торможения решений по Украине.

К слову, межправительственная конференция Украина-ЕС, которую считают началом вступительных переговоров, почти наверняка не состоится 25 июня, как было ранее анонсировано в СМИ.

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