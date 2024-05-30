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В Норвегии считают, что Украина имеет право бить западным оружием по РФ

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 30 мая 2024, 16:56

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что для Украины не должно быть ограничений в применении оружия, предоставленного западными партнерами.

Источник: Эспен Барт Эйд в интервью NRK, "Европейская правда"

Детали: Эйде заявил, что Украина должна иметь возможность применять предоставленное оружие против тех военных целей, как того требует военная ситуация и как это будет наиболее эффективно, ведь в противном случае это накладывание на Украину ограничений, которые затрудняют ей возможность побеждать.

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"Также мы считаем, что Украина имеет абсолютно неоспоримое право согласно международному праву бить по целям на территории России в рамках защиты своей территории... Это абсолютно нормально в состоянии войны, и мы не можем заставлять Украину бороться, держа одну руку за спиной... Если Украину атакуют российские силы с территории России, потому что у них есть дальнобойное оружие – должна быть возможность им ответить", – отметил глава МИД Норвегии.

Его спросили, будут ли от Норвегии заявления по этому поводу.

"Что касается конкретных условий предоставления конкретных систем вооружения, то мы, как и другие страны, будем говорить об этом осторожно. Идет война, ко всему, что говорится публично, много внимания. Такой подход разделяют и многие партнеры, и мы", – добавил Эспен Барт Эйде.

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Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России.

По данным NYT, президент США Джо Байден приближается к снятию запрета на удары Украины по РФ американским оружием.

Темы: НорвегияУкраинавойнаоружие
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