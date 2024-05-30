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На берег Тисы вынесло тело 10-го с начала мая утопленника

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 мая 2024, 16:59
На берег Тисы вынесло тело 10-го с начала мая утопленника
иллюстративное фото Тисы. ГПСУ

Тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде обнаружили возле украинско-румынской границы в полдень 30 мая.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Утопленника вынесло на берег Тисы в румынском населенном пункте Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков.

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Об ужасной находке пограничникам Мукачевского отряда сообщили румынские коллеги.

Сейчас личность погибшего устанавливается.

Отмечается, что это уже десятое с начала мая тело утопленника, обнаруженное на речном участке границы.

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Темы: Пограничная служба
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