На берег Тисы вынесло тело 10-го с начала мая утопленника
Четверг, 30 мая 2024, 16:59
Тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде обнаружили возле украинско-румынской границы в полдень 30 мая.
Источник: Госпогранслужба
Детали: Утопленника вынесло на берег Тисы в румынском населенном пункте Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков.
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Об ужасной находке пограничникам Мукачевского отряда сообщили румынские коллеги.
Сейчас личность погибшего устанавливается.
Отмечается, что это уже десятое с начала мая тело утопленника, обнаруженное на речном участке границы.
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