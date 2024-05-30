В парламенте Азербайджана обсудили "деколонизацию" Франции

30 мая в парламенте Азербайджана состоялась конференция "о праве Французской Полинезии на деколонизацию". В ней приняли участие представители политических партий этой заморской территории Франции. Мероприятие прошло на фоне обвинений Парижа о вмешательстве Баку в дела страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: В конференции приняли участие лидеры полинезийской партии "Тавини Хуираатира", выступающей за независимость этой заморской территории Франции и имеющей большинство в парламенте. С азербайджанской стороны в конференции участвовал вице-спикер парламента Али Гусейнли.

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Генеральный секретарь "Тавини Хуираатира" Виктор Маамаатуаиахутапу на мероприятии пожаловался на изоляцию "из-за колониальной политики Франции".

"В политическом плане мы молодая нация, и нам нужна поддержка Азербайджана. Франция стремится изолировать нас, потому что хочет продолжить ядерные испытания на нашей территории", – добавил он.

В свою очередь вице-спикер парламента Азербайджана сказал, что "несовершенство международных правовых механизмов препятствует освобождению французских колоний".

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Франция уже некоторое время обеспокоена интересом Азербайджана к французским заморским территориям и обвиняла Баку во вмешательстве во внутренние дела путем поддержки движений за независимость на этих территориях.

В прошлом году при поддержке Азербайджана сепаратистские партии Мартиники, Французской Гвианы, Новой Каледонии и Французской Полинезии создали "Бакинскую инициативную группу", целью которой является поддержка "французских освободительных и антиколониальных движений".

В мае Париж заявил, что Азербайджан вмешивается в политику Новой Каледонии, где в последние недели продолжались беспорядки с жертвами.

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