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Нардеп Потураев об "Укринформе": В Украине не должно быть госСМИ

Евгений КизиловЧетверг, 30 мая 2024, 19:11
Нардеп Потураев об Укринформе: В Украине не должно быть госСМИ
Никита Потураев. фото: hromadske

Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев на фоне выхода журналистского материала "Украинской правды" о "темниках" в информагентстве "Укринформ" заявил, что в Украине не должно существовать государственных медиа. Он считает, что необходимо завершить медиареформу.

Источник: Потураев на конференции hromadske "Жизнь в длительной войне"

Прямая речь: "Я не считаю, что мы из-за этой истории возвращаемся к эпохе "темников" и цензуры, но я считаю, что эта история свидетельствует о том, что нам надо завершить наконец медиареформу".

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Детали: По его словам, эта реформа предусматривает выполнение обязательств по отсутствию государственных медиа, и информагентство "не должно было бы существовать в таком виде". "Каждое государство надо сдерживать... Государство, в частности, сдерживают гражданское общество и независимые медиа", - заявил депутат.

По его мнению, необходимо принять закон о государственном агентстве "Укринформ". Парламентарий предлагает использовать согласованный западными партнерами и Украиной закон о Национальном общественном телевидении Украины, переделать его и "получить" независимое государственное агентство, "но с независимым наблюдательным советом, с независимым правлением, со стандартами редакционными и журналистскими".

Прямая речь: "Государственных медиа в Украине не должно быть. Задачи государственные можно прекрасно передать НОТУ для выполнения. А структуру, например "Укринформ", она просто отдельная, это большое мультимедийное агентство, ее не стоит ни с кем сливать, а стоит ее реформировать по образцу НОТУ".

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Что предшествовало: 29 мая "Украинская правда" опубликовала материал-разоблачение со слов работников "Укринформа" о распространении в агентстве "темников" - то есть указаний власти относительно того, каким образом надо освещать в новостях политические события в Украине.

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Темы: СМИОфис президента
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