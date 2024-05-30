Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе, возник пожар
Четверг, 30 мая 2024, 19:45
Российские войска днем 30 мая нанесли удар по учебному заведению в прифронтовом населенном пункте Боровской общины Изюмского района.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Днем враг нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской общины Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения и пожар на площади около 600 кв.м".
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Детали: Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно жертв и пострадавших нет.