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Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе, возник пожар

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 мая 2024, 19:45
Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе, возник пожар
Фото - ГСЧС Харьковской области

Российские войска днем ​​30 мая нанесли удар по учебному заведению в прифронтовом населенном пункте Боровской общины Изюмского района.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Днем враг нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской общины Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения и пожар на площади около 600 кв.м".

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Детали: Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно жертв и пострадавших нет.

 
фото - гсчс харьковской области
 
фото - гсчс харьковской области
 
фото - гсчс харьковской области

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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