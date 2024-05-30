На фронте в сутки 84 столкновений, из них половина на Кураховском и Покровском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения, из них половина – на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 30 мая 2024 г.

Детали: На Купянском направлении украинские воины отражали семь атак захватчиков. Продолжается бой у Андреевки. Новые авиаудары российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Новоосиново (три управляемых авиабомбы) и Богуславка (один КАБ).

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На Лиманском направлении россияне ударили десятью КАБами: шесть бомб – по району Дроновки, четыре – по Ямполю.

На Северском направлении продолжаются боевые столкновения вблизи Роздоловки и Белогоровки. Четыре КАБа враг сбросил на село Закотное, еще два – на город Северск, одна управляемая авиабомба россиян прилетела по Верхнекаменскому.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Силы обороны держат российских окупантов под огненным контролем и проводят активные мероприятия.

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Дословно: "На Покровском направлении враг при поддержке авиации предпринял 21 попытку прорвать рубежи нашей обороны. Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровки и Прогресса. По Александрополю оккупанты били пятью КАБами, еще одну такую ​​бомбу задействовали для бомб Нью-Йорка на Донетчине. Уманское и Новоселовка подверглись атакам неуправляемыми авиационными ракетами – 12 и 11 соответственно.

На Кураховском направлении в районе города Красногоровка украинские воины отражают четыре штурмовых действия противника. В общей сложности россияне совершили 21 атаку.

Потери противника на Покровском и Кураховском направлениях вместе в настоящее время: безвозвратные - 155 российских окупантов, ранены - 203. Уничтожены четыре танка, семь боевых бронемашин, пять авто и одна артсистема. Повреждены еще два танка, 3 ББМ, два орудия и два автомобиля.

На Времивском направлении враг выпустил в районе Старомайорского 12 неуправляемых ракет.

На Приднепровском направлении российские оккупанты ударили четырьмя НАРами вблизи Олешковских Песков".