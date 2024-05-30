Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте в сутки 84 столкновений, из них половина на Кураховском и Покровском направлениях – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 мая 2024, 20:26
На фронте в сутки 84 столкновений, из них половина на Кураховском и Покровском направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото - 92 ошбр имени сирка

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения, из них половина – на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 30 мая 2024 г.

Детали: На Купянском направлении украинские воины отражали семь атак захватчиков. Продолжается бой у Андреевки. Новые авиаудары российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Новоосиново (три управляемых авиабомбы) и Богуславка (один КАБ).

Реклама:

На Лиманском направлении россияне ударили десятью КАБами: шесть бомб – по району Дроновки, четыре – по Ямполю.

На Северском направлении продолжаются боевые столкновения вблизи Роздоловки и Белогоровки. Четыре КАБа враг сбросил на село Закотное, еще два – на город Северск, одна управляемая авиабомба россиян прилетела по Верхнекаменскому.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Силы обороны держат российских окупантов под огненным контролем и проводят активные мероприятия.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "На Покровском направлении враг при поддержке авиации предпринял 21 попытку прорвать рубежи нашей обороны. Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровки и Прогресса. По Александрополю оккупанты били пятью КАБами, еще одну такую ​​бомбу задействовали для бомб Нью-Йорка на Донетчине. Уманское и Новоселовка подверглись атакам неуправляемыми авиационными ракетами – 12 и 11 соответственно.

На Кураховском направлении в районе города Красногоровка украинские воины отражают четыре штурмовых действия противника. В общей сложности россияне совершили 21 атаку.

Потери противника на Покровском и Кураховском направлениях вместе в настоящее время: безвозвратные - 155 российских окупантов, ранены - 203. Уничтожены четыре танка, семь боевых бронемашин, пять авто и одна артсистема. Повреждены еще два танка, 3 ББМ, два орудия и два автомобиля.

На Времивском направлении враг выпустил в районе Старомайорского 12 неуправляемых ракет.

На Приднепровском направлении российские оккупанты ударили четырьмя НАРами вблизи Олешковских Песков".

Темы: Генштаббоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024

Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании

Макрон намекнул, что собирает коалицию стран для отправки инструкторов в Украину

Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Кабмин поддержал бронирование военнообязанных в "Дії"

В ТЦК ехать не нужно. Правительство разрешило мужчинам за границей становиться на учет в консульствах

Все новости...
Генштаб
Генштаб: Самая горячая зона на карте боевых действий – Новоалександровка Донецкой области
На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, горячее всего на двух направлениях – Генштаб
Генштаб: Враг имеет частичный успех на Покровском направлении
Последние новости
01:06
Генштаб о ситуации на фронте: Горячее всего – на Покровском направлении
00:30
футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024
00:22
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в некоторых областях
00:07
США могут усилить развертывание ядерного оружия "из-за угроз со стороны противников"
23:41
футболСборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
23:35
Как ведущие украинские документалисты оценивают шансы отрасли на выживание
23:35
Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании
23:01
Лидеры стран НАТО на саммите будут говорить о помощи Украине, но не о ее вступлении
22:52
Насколько тяжело родственникам получить выплаты за погибших военных: опыт четырех семей
22:50
70-летний мужчина погиб от российских обстрелов в Днепропетровськой области
Все новости...
Реклама:
Реклама: