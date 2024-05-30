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Зеленский: Есть часть подтвержденных лидеров по увеличению ПВО

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 мая 2024, 21:06
Зеленский: Есть часть подтвержденных лидеров по увеличению ПВО
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет много коммуникаций с партнерами по новым системам ПВО.

Источник: обращение Зеленского 30 мая

Детали: Президент отметил, что в ближайшее время будет много коммуникаций с партнерами относительно новых систем ПВО и совместных производств, в частности, производства дронов. Также будут обсуждаться увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства.

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Прямая речь: "Уже есть часть подтвержденных лидеров по увеличению наших способностей ПВО и главное: реализовать их полностью и добавить еще соответствующие договоренности".

Детали: Также глава государства сообщил, что провел несколько совещаний с внешнеполитической командой о необходимых результатах в июне.

Темы: ЗеленскийПВО
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