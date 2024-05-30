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Разведка США показала доказательства ударов РФ по Украине северокорейскими ракетами

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 30 мая 2024, 20:50
Разведка США показала доказательства ударов РФ по Украине северокорейскими ракетами
Обломки северокорейских ракет, запущенных из россии. Фото: АрмияInform

Разведуправление Минобороны США в своем отчете привело доказательства того, что Россия использовала баллистические ракеты из КНДР для ударов по Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Американская разведка пришла к такому выводу, сравнив изображения обломков ракет, найденных в Харькове после российских ударов 2 января, и изображений ракет в северокорейских государственных СМИ 2023 года.

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"Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ", – констатируется в отчете.

 
ФОТО: ОТЧЕТ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНТАГОНА

Среди прочего, аналитики Разведуправления Пентагона обнаружили сходства в секциях переднего двигателя, кормового двигателя и кабельного лотка и кольцевых разъемов на фото обломков ракет в Харькове и ракеты на заводе в Пхеньяне.

 
ФОТО: ОТЧЕТ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНТАГОНА
 
ФОТО: ОТЧЕТ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНТАГОНА

В прошлом месяце эксперты ООН также констатировали, что "обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия в и из Северной Кореи.

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Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.

Темы: Северная КореяКНДРРосcияСША
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