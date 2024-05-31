ISW: Оккупанты готовят вторую фазу наступления на Харьковщине и перебрасывают подкрепление

Подкрепление для российских военных на Харьковщине указывает на то, что они, вероятно, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и Генштаб Украины 30 мая сообщили, что российские военные перебрасывают подразделения, дополнительные полки и бригады с других участков линии фронта и с полигонов в Стрелечье-Липцы (к северу от г. Харькова) и Волчанск (к северо-востоку от г. Харькова).

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Сырский сообщил, что российские военные не имеют достаточно сил на севере Харьковской области, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что российские войска перебрасывают резервы на Липцевское и Волчанское направления, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере Харьковской области и сохранить нынешний темп наступательных действий РФ в этом районе.

Синегубов заявил, что российские войска не сосредоточили "ударную группировку" возле Золочевской громады Харьковской области (к северо-западу от Харькова).

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Военные аналитики отметили, что переброска российскими военными подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что они, вероятно, продолжают уделять приоритет усилиям по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.

Российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после намеченного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск проведения еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города.

ISW продолжает оценивать, что российские силы, вероятно, сдерживают много резервов Северной группировки войск, которая укомплектована элементами 11-го армейского корпуса, 44-го АК и 6-й общевойсковой армии - все части российского Ленинградского военного округа (ЛВО).

Пока эта группировка войск не приблизится к запланированной конечной численности в 50 000-70 000 человек. Но, даже на верхней границе заявленной конечной численности, она не будет иметь необходимой живой силы, для проведения успешной операции по окружению или захвата города Харькова.

Ключевые выводы ISW за 30 мая: