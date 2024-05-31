Протестовали из-за договоренностей с Азербайджаном: В Ереване задержали почти 30 человек

В Ереване правоохранители задержали по меньшей мере 29 участников митинга, которые требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за соглашения о демаркации границы с Азербайджаном

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

Детали: Перед армянским МИД в Ереване собрались несколько тысяч протестующих с дымовыми шашками, которые требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за соглашения с Баку о демаркации границы.

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Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян, требовал от министра иностранных дел Арарата Мирзояна выйти к протестующим. В полиции Армении в свою очередь призвали людей отойти от МИД, подчеркивая, что это здание с особым режимом доступа.

Через некоторое время между протестующими и правоохранителями начались столкновения. По последним данным МВД Армении, задержали 29 человек, о пострадавших официально не сообщалось.

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Азербайджан и Армения все еще имеют другие нерешенные территориальные споры, в основном сосредоточены на анклавах.

Напомним: 15 мая состоялась девятая встреча комиссии по вопросам делимитации государственной границы двух стран, по итогам которой стороны подписали протокол о согласовании линии границы между четырьмя селами (Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер) в Тавушской области Армении и четырьмя селами (Баганис Айрым, Верхняя Аскипара, Хейримли и Гизил Гаджилы) в Газахском районе Азербайджана.

Это стало очередным шагом в процессе делимитации границы, который фактически начался с середины апреля. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установления пограничных столбов.

Несогласные с процессом демаркации объединились вокруг архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и регулярно устраивают антиправительственные протесты.

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