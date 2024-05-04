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Люди собрались возле ТЦК на Закарпатье. Военные стреляли в воздух

Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 11:19
Люди собрались возле ТЦК на Закарпатье. Военные стреляли в воздух
фото: mukachevo.net

Вечером у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Закарпатье собралась группа людей, военные сделали предупредительные выстрелы в воздух.

Источник: полиция Закарпатской области, Mukachevo.net

Детали: По данным полиции, 10 человек "нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия".

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Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

Никто не пострадал, а, по словам правоохранителей, "конфликт по этому поводу исчерпан".

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, люди, которые собрались возле ТЦК, являются представителями ромского населения.

На обнародованных фото возле них видно выломанные ворота на территорию ТЦК.

Дело расследуется по статье "Хулиганство".

Темы: ТЦКЗакарпатье
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