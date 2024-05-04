В РФ, кроме Зеленского, объявили в розыск Порошенко и командующего Сухопутными войсками

МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Источник: пропагандисты РИА Новости со ссылкой на сайт МВД РФ, Порошенко в Telegram

Детали: Также в розыск объявили бывшего и.о. министра обороны Украины и нынешнего ректора Нацуниверситета обороны Украины Михаила Коваля.

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В отношении Порошенко, Павлюка и Коваля указывается, что они разыскиваются "по статье УК", но не уточняется, по какой.

Сам Порошенко заявил, что объявление его в розыск в России - это "признание и почти боевая награда". "В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", - написал он в Telegram.

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно, что на сайте МВД России появилось сообщение о розыске президента Владимира Зеленского.

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Министерство иностранных дел заявило, что объявление в России в розыск Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды.