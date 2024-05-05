Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию к обмену пленными "всех на всех"

Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными со ссылкой на выступление Патриарха

Детали: В своем обращении по случаю великого праздника Христова воскресения Вселенский Патриарх Варфоломей отметил необходимость обмена пленными.

Реклама:

Прямая речь: "Это было бы очень ощутимым подтверждением силы Воскресения Господня.

Мы просим у Господа милости осветить наши мысли и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные надежды, с вестью о воскресении Христа на наших устах".

Напомним: Папа Римский Франциск в своей пасхальной речи выступил за общий обмен всеми пленными между Украиной и Россией.