Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию к обмену пленными "всех на всех"
Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными со ссылкой на выступление Патриарха
Детали: В своем обращении по случаю великого праздника Христова воскресения Вселенский Патриарх Варфоломей отметил необходимость обмена пленными.
Прямая речь: "Это было бы очень ощутимым подтверждением силы Воскресения Господня.
Мы просим у Господа милости осветить наши мысли и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные надежды, с вестью о воскресении Христа на наших устах".
Напомним: Папа Римский Франциск в своей пасхальной речи выступил за общий обмен всеми пленными между Украиной и Россией.