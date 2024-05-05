Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию к обмену пленными "всех на всех"

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 11:54
Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию к обмену пленными всех на всех
скриншот выступления

Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными со ссылкой на выступление Патриарха

Детали: В своем обращении по случаю великого праздника Христова воскресения Вселенский Патриарх Варфоломей отметил необходимость обмена пленными.

Реклама:

Прямая речь: "Это было бы очень ощутимым подтверждением силы Воскресения Господня.

Мы просим у Господа милости осветить наши мысли и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные надежды, с вестью о воскресении Христа на наших устах".

Напомним: Папа Римский Франциск в своей пасхальной речи выступил за общий обмен всеми пленными между Украиной и Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: обменпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
обмен
Зеленский: Обмен пленными "всех на всех" возможен в рамках Саммита мира
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
Папа Франциск призвал Украину и Россию провести обмен пленными "всех на всех"
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: