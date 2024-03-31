Папа Франциск призвал Украину и Россию провести обмен пленными "всех на всех"

Папа Римский Франциск в традиционном Пасхальном послании призвал к "тотальному обмену пленных между Украиной и Россией - всех на всех".

Источник: Vatican news, сайт УГКЦ

Детали: Обращаясь к "городу и миру", Святейший Отец вспомнил о войнах в разных частях мира.

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Призыв к обмену пленными люди на площади Святого Петра в Ватикане приветствовали громкими аплодисментами.

Прямая речь: "Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые продолжаются в мире, начиная с Израиля, Палестины и Украины.

Пусть воскресший Господь откроет путь мира для этих многострадальных народов. Призывая к уважению принципов международного права, выражаю надежду на тотальный обмен пленными между Россией и Украиной: всех на всех".