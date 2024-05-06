Враг атаковал энергетические объекты Сумщины
Понедельник, 6 мая 2024, 00:46
Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины, в Сумах разворачивают "пункты несокрушимости".
Источник: военная администрация Сумской области, Суспільне со ссылкой на главу ГВА Алексея Дрозденко
Дословно: "На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются".
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Обновлено: Как сообщило Суспільне, в Сумах объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.
Дрозденко также сообщил, что в городе разворачивают "пункты несокрушимости".
Что предшествовало: Воздушные силы сообщили о вражеской атаке "Шахедов" через Сумскую область, после чего в Сумах частично исчезло электро- и водоснабжение.