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Враг атаковал энергетические объекты Сумщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 00:46
Враг атаковал энергетические объекты Сумщины
иллюстративное фото pixabay.com

Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины, в Сумах разворачивают "пункты несокрушимости".

Источник: военная администрация Сумской области, Суспільне со ссылкой на главу ГВА Алексея Дрозденко

Дословно: "На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются".

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Обновлено: Как сообщило Суспільне, в Сумах объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Дрозденко также сообщил, что в городе разворачивают "пункты несокрушимости".

Что предшествовало: Воздушные силы сообщили о вражеской атаке "Шахедов" через Сумскую область, после чего в Сумах частично исчезло электро- и водоснабжение.

Темы: Сумская областьэнергетикавойна
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