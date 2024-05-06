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Байден может сняться с выборов, предложив замену – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 05:18
Байден может сняться с выборов, предложив замену – СМИ
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден летом может снять свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу жены бывшего президента США Барака Обамы - Мишель Обамы.

Источник: немецкое издание Der Spiegel

Детали: Как отмечается в публикации, в Демократической партии США рассматривают возможность того, что Байден может объявить о своем решении в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

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По информации издания, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят общественные слушания.

"Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев", – отмечает Der Spiegel.

Издание добавляет, что одной из причин возможного решения Байдена является возраст, и две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы руководить страной еще четыре года.

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Многие американцы высказываются и против того, чтобы экс-президент Дональд Трапм снова возглавил Белый дом. На это влияют возраст Трампа и многочисленные судебные дела против него.

Напомним: В конце апреля Байден во время ужина с корреспондентами в Белом доме пошутил над своим будущим соперником на президентской гонке Дональдом Трампом.

Темы: БайденСШАвиборы
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