Ночью Россия атаковала Сумскую область 13 "Шахедами", 12 из которых уничтожила ПВО

Российские войска в ночь на 6 мая атаковали Сумскую область 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", 12 вражеских дронов уничтожила украинская ПВО.

Источник: командующий Воздушных Сил Николай Олещук

Дословно: "В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области".

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Детали: Олещук отметил, что район пусков "Шахедов" – Курская область РФ.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщили о вражеской атаке "Шахедов" через Сумскую область, после чего в Сумах частично исчезло электро- и водоснабжение.