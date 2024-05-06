Дрон ГУР Магура V5 поразил скоростной катер россиян в Крыму

Главное управление разведки поразило морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая временно оккупированного Крыма.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По данным источника УП, в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая (район Черноморское) в результате операции ГУР в пункте базирования морским дроном Магура V5 поражен скоростной катер российских захватчиков.

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Обновлено: Главное управление разведки подтвердило спецоперацию во временно оккупированном Крыму, в результате которой в ночь на 6 мая был уничтожен вражеский скоростной катер, и показало видео поражения.

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