Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Дрон ГУР Магура V5 поразил скоростной катер россиян в Крыму

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 мая 2024, 09:21
Дрон ГУР Магура V5 поразил скоростной катер россиян в Крыму
морской дрон «Магура». фото Getty Images

Главное управление разведки поразило морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая временно оккупированного Крыма.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По данным источника УП, в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая (район Черноморское) в результате операции ГУР в пункте базирования морским дроном Магура V5 поражен скоростной катер российских захватчиков.

Реклама:

Обновлено: Главное управление разведки подтвердило спецоперацию во временно оккупированном Крыму, в результате которой в ночь на 6 мая был уничтожен вражеский скоростной катер, и показало видео поражения.

Знать больше: Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Темы: КрымбеспилотникиГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
Крым
ГУР обнародовал видео уничтожения скоростного катера РФ в Крыму
РФ заявила о ночной атаке по Крыму ракетами ATACMS
Керченский мост в 2022 году взорвали твердым ракетным топливом – Коммерсантъ
Последние новости
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
02:13
Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину
01:10
Центр исследования энергетики: Украина использует 12 ГВт электрогенерации, 8 из них просит соседей
00:15
обновляетсяХарьков под ракетным обстрелом: прогремели взрывы
00:10
В прокат вышел байопик о писателях Расстрелянного возрождения "Дом "Слово": обзор
Все новости...
Реклама:
Реклама: