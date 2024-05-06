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ГУР обнародовал видео уничтожения скоростного катера РФ в Крыму

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 мая 2024, 15:19
ГУР обнародовал видео уничтожения скоростного катера РФ в Крыму
скриншот

Главное управление разведки подтвердило спецоперацию во временно оккупированном Крыму, в результате которой в ночь на 6 мая был уничтожен вражеский скоростной катер.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "В результате операции подразделения ГУР МО Украины „Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

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Успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24".

Детали: Разведчики публикуют соответствующее видео в подтверждение.

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В ГУР отмечают: поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма.

Обновлено: В разведке уточнили, что был уничтожен российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Отмечается, что катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций.

"Мангусты" производятся с 2000 года. Катер достигает до 20 метров в длину и до 5 метров в ширину. Максимальная скорость - до 50 узлов.

В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием - пулеметной установкой калибром 14,5 мм.

Также на борту "Мангуста" россияне имеют два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Ориентировочная стоимость уничтоженного катера, по данным ГУР, составляет около 3 миллионов долларов.

Что предшествовало: С помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

6 мая источник "Украинской правды" сообщил, что разведчики поразили морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая временно оккупированного Крыма.

Знать больше: Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Темы: КрымбеспилотникиГУР
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