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Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в ответ на «угрозы» Запада

Станислав ПогориловПонедельник, 6 мая 2024, 10:31
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в ответ на «угрозы» Запада
Владимир Путин, фото: Getty Images

Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "По поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота".

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Детали: Военные РФ сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также военные РФ говорят, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Обновлено: Позже представитель российского правителя Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями, звучащими с Запада, о готовности отправить войска в Украину.

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Прямая речь Пескова: "Речь идет, естественно, о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты в Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными".

Предистория:

  • Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".
  • Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.
  • 29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.

Темы: Путинядерное оружиеРосcия
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