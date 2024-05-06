Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в ответ на «угрозы» Запада

Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "По поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота".

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Детали: Военные РФ сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также военные РФ говорят, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Обновлено: Позже представитель российского правителя Дмитрий Песков заявил, что учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с заявлениями, звучащими с Запада, о готовности отправить войска в Украину.

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Прямая речь Пескова: "Речь идет, естественно, о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты в Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными".

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