Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации
Верховная Рада может уже на этой неделе рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.
Источник: первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (парламентская фракция "Голос") в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Комитет уже рассмотрел этот законопроект и поддержал редакцию ко второму чтению. Думаю, в ближайшее время рассмотрим его на пленарном заседании Рады. Может даже на этой неделе".
Детали: Согласно сравнительной таблице, обнародованной на сайте парламента, редакция второго чтения проекта закона предусматривает, что за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) будут устанавливаться следующие штрафы:
- в мирное время - от 3400 до 5100 гривен;
- повторно в течение года - от 5100 до 8500 гривен;
- в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен.
В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:
- в мирное время - от 5100 до 8500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц;
- повторно в течение года - от 8500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц;
- в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен - для должностных и юридических лиц.
Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
Не будут накладывать штрафы за непредоставление информации, которая содержится в государственных реестрах.
Также законопроект предусматривает, что в ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии в ТЦК данных о получении вызова.
Предыстория:
- Верховная Рада 10 апреля приняла в первом чтении законопроект №10378.
- В первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Ко второму чтению эту норму исключили.
- Также планировалось установить высокие штрафы. В частности, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 - 85 000 тысяч гривен, а в условиях особого периода - 153 000 - 204 000 тысяч гривен.