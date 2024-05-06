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МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 6 мая 2024, 16:28
МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое
Иллюстративное фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не видят правовых оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Украины

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе так называемых "выборов" в РФ были нарушены положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений.

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Одним из таких вопиющих нарушений стала организация избирательного процесса на оккупированных территориях Украины – с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением были перемещены в захваченные регионы.

"Такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины", – говорится в заявлении.

Исходя из этих фактов, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Путина, "Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", подчеркнули в МИД.

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Напомним: Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя.

Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: МВДУкраинаПутин
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