США о предстоящих ядерных учениях России: Безответственная риторика

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге 6 мая осудил "безответственную риторику" России после того, как она объявила о намерениях провести учения по применению ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Представитель Пентагона назвал заявления российской стороны "примером безответственной риторики, которую мы видели со стороны России и раньше".

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"Это абсолютно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью", – добавил он.

Райдер также подчеркнул, что США не наблюдают изменений в стратегическом расположении российских сил, но "будут продолжать следить за ситуацией".

В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Путина в ближайшее время проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

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Речь идет об учениях с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

В ЕС назвали планы учений продолжением российского безответственного поведения.