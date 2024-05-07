ISW: Кремль использует ядерные угрозы и дипломатический шантаж, чтобы контролировать Запад

Кремль снова активизирует кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Как сообщают военные аналитики, рефлексивное управление является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика, которая формирует противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно совершил действия, выгодные России.

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Российские чиновники постоянно приурочивают учения по ядерной готовности и нечеткие угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине, чтобы заставить западных политиков сдерживать себя и уменьшить свою поддержку Украины.

Нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических учений с использованием ядерного оружия, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину.

Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России.

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Российские войска проводят плановые ядерные учения в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия крайне маловероятно применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

Россия часто использовала ядерное бряцание оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину для того, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине.

Справочно:

Советский математик Владимир Лефевр определил рефлексивное управление как "процесс переноса причин принятия решения" на противника с помощью "провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и лжи любого типа".

Предыстория:

Министерство обороны России сообщило 6 мая, что глава России Владимир Путин поручил Генеральному штабу России подготовиться к проведению нестратегических (тактических) учений с ядерным оружием с целью "отработки подготовки и применения" тактического ядерного оружия.

МО России заявило, что в этих учениях будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа России, а также российская авиация и военно-морские силы.

Министерство обороны России и Министерство иностранных дел России, в частности, заявили, что Россия проведет ядерные учения в ответ на "провокационные заявления и угрозы", сделанные западными официальными лицами в адрес России.

МИД России обвинил США в развертывании ракет средней и малой дальности наземного базирования "в различных регионах мира", что, по мнению МИД России, позволяет России ответить на них тем же.

МИД России также заявил, что будет рассматривать прибытие F-16 в Украину как провокацию, поскольку Россия будет считать F-16 носителями ядерного оружия - шаблонная угроза, с которой российские официальные лица выступают с тех пор, как западные государства впервые взяли на себя обязательство направить F-16 в Украину летом 2023 г.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил официальных лиц США, Франции и Великобритании в том, что они рассматривают возможность отправки своих войск в Украину, и заявил, что это оправдывает испытания Россией тактического ядерного оружия. Медведев также прямо угрожал "мировой катастрофой" в результате вмешательства Запада в Украину и предупредил о российских ударах по Вашингтону, Парижу и Лондону. Российские чиновники, в частности Медведев, являются критически важными элементами усилий России по использованию ядерной риторики как формы рефлексивного контроля.

МИД России также вызвало послов Великобритании и Франции в России в рамках более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы отговорить западные правительства от поддержки Украины.

Ключевые выводы ISW за 6 мая: