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В Кривом Роге в ТЦК умер военнообязанный

Ирина БалачукВторник, 7 мая 2024, 10:00
В Кривом Роге в ТЦК умер военнообязанный
Фото np-resilience.com.ua

На территории одного из ТЦК и СП в городе Кривой Рог внезапно умер военнообязанный.

Источник: Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook

Дословно областной ТЦК: "5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный.

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Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа".

Детали: Сообщается, что представители ТЦК и СП "немедленно вызвали" скорую и до ее прибытия оказывали военнообязанному домедицинскую помощь.

"Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", − сообщили в Днепропетровском ТЦК и СП.

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Отмечается, что по факту смерти гражданина правоохранители проводят следственные действия.

Это уже второй подобный случай за последние 2 недели.

23 апреля на Львовщине по дороге в учебный центр умер военнообязанный. Закарпатский ОТЦК и СП также сообщал об эпилептическом приступе. 

Темы: мобилизацияТЦККривой Рог
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