РФ нанесла 224 удара по Сумской области за сутки: один погибший и четверо раненых

В течение суток 6 мая войска РФ нанесли 224 удары по территории Сумской области области: погиб человек, получили ранения двое малолетних детей и двое взрослых.

Источник: полиция Сумщины

Детали: В результате обстрелов повреждены 10 частных домов, три частных домовладения, шесть многоквартирных домов, восемь транспортных средств, два здания элеватора, два админздания, объекты энергетической и критической инфраструктуры, имущество одного из предприятий, магазин и складское помещение.

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Кроме того, уничтожен ангар предприятия и произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

Что предшествовало: Сумская облгосадминистрация сообщала, что российская армия 6 мая обстреляла Краснопольскую общину на Сумщине из артиллерии: был ранен мужчина и двое детей.