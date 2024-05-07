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В России провели «инаугурацию» Путина

Станислав ПогориловВторник, 7 мая 2024, 13:10
В России провели «инаугурацию» Путина
Владимир путин, фото: getty Images

Власти РФ в столице-стране агрессора провели так называемую "инаугурацию" правителя России Владимира Путина после организованных Кремлем непрозрачных "выборов". Путин фактически находится у власти с 2000 года, и сможет править страной еще 6 лет.

Источник: прямая трансляция из Москвы, российские пропагандисты

Детали: На церемонии в Кремле Путин произнес присягу, в которой пообещал защищать "права и свободы человека и гражданина".

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В своей речи Путин заявил, что "мы уверенно смотрим вперед" и "вместе победим".  Он также начал убеждать, что вроде бы не отказывается от диалога с западными странами: "Выбор за ними (Западом - ред.). Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, давления на нашу страну, которое не прекращается годами, или искать путь к сотрудничеству и миру", - сказал Путин.

Напомним: В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не видят правовых оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Чехия и Эстония, а также Латвия перед этим подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя.
  • Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому  "Украинская правда" и "Европейская правда" больше не употребляют термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: ПутинРосcия
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