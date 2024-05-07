Правительство поддержало проект указа Зеленского о создании Сил беспилотных систем в ВСУ

Кабинет министров 7 мая поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: Сегодня Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

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Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России".

Детали: Умеров также напомнил, что Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования боевого потенциала и технологического превосходства над российским войском.

Для этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание Правительства соответствующий проект Закона Украины.

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Что предшествовало:

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.