В Луганске прогремело несколько взрывов и вспыхнула нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Луганске, фото: ТАСС

Поздно вечером в Луганске прогремели взрывы. После этого загорелась нефтебаза, расположенная в самом городе.

Источник: главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник, российское пропагандистское агентство "РИА Новости", местные Телеграмм-каналы, DeepState

Детали: По словам Пасечника, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

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Российские пропагандисты со ссылкой на собкора также написали о "нескольких взрывах в Луганске".

Пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті. pic.twitter.com/H36ejnPUMZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2024

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По данным DeepState, оккупированный россиянами с 2014 года Луганск сейчас на расстоянии около 100 километров от линии фронта.

Дополнено в 00.35: Пасечник добавил, что в результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

Также горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.

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