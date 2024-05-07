Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Луганске прогремело несколько взрывов и вспыхнула нефтебаза

Алена ИвашкивВторник, 7 мая 2024, 23:53
В Луганске прогремело несколько взрывов и вспыхнула нефтебаза
Пожар на нефтебазе в Луганске, фото: ТАСС

Поздно вечером в Луганске прогремели взрывы. После этого загорелась нефтебаза, расположенная в самом городе.

Источник: главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник, российское пропагандистское агентство "РИА Новости", местные Телеграмм-каналы, DeepState

Детали: По словам Пасечника, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняется. 

Реклама:

Российские пропагандисты со ссылкой на собкора также написали о "нескольких взрывах в Луганске".

ВИДЕО ДНЯ

По данным DeepState, оккупированный россиянами с 2014 года Луганск сейчас на расстоянии около 100 километров от линии фронта.

Дополнено в 00.35: Пасечник добавил, что в результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. 

Также горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.

Предыстория: 

  • 1 мая в сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS скопления оккупантов вблизи населенного пункта Роговое, что на Луганщине. На кадрах, которые снял дрон, видно большое скопление личного состава оккупантов и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.

Темы: Луганскпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Укрэнерго" определила графики отключений на пятницу

Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и в оккупации

С 16:00 снова применяются графики стабилизационных отключений – ДТЭК

фотоНа Закарпатье при проверке документов мужчина стрелял в полицейского

Свириденко отменяет указ о бронировании Glovo и Favbet

В ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин при пересечении границы с 18 мая

Все новости...
Луганск
Появились спутниковые снимки последствий авиаудара 13 апреля по оккупированному Луганску
Летчики результативно атаковали вражеский пункт управления в Луганске – Олещук
В Луганске прогремели взрывы
Последние новости
23:38
обновляетсяВ воздушном пространстве Украины зафиксировали "Шахеды", в Харькове слышны взрывы
23:36
NYT пишет, что некоторые страны НАТО обсуждают отправку военных инструкторов в Украину
23:23
СМИ: G7 поддержит план ЕС по использованию замороженных активов России
22:51
Новости экономики 16 мая: почасовые отключения света, скандал с бронированием сотрудников Glovo и Favbet
22:50
Считался пропавшим без вести 25 лет: в Алжире нашли мужчину, которого похитил сосед
22:30
Министр обороны Британии назвал выслание своего атташе из России "отчаянным шагом"
22:18
Шри-Ланка хочет вернуть наемников, воюющих на стороне России против Украины
22:16
тестЧто вы знаете об украинских вышиванках и их истории
21:50
На Львовщине почасовые отключения света продлили до 9:00 17 мая
21:48
За время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 строителя – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: