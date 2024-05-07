В Луганске прогремело несколько взрывов и вспыхнула нефтебаза
Поздно вечером в Луганске прогремели взрывы. После этого загорелась нефтебаза, расположенная в самом городе.
Источник: главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник, российское пропагандистское агентство "РИА Новости", местные Телеграмм-каналы, DeepState
Детали: По словам Пасечника, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняется.
Российские пропагандисты со ссылкой на собкора также написали о "нескольких взрывах в Луганске".
Пізно ввечері у Луганську пролунали вибухи. Після цього загорілася нафтобаза, розташована у самому місті. pic.twitter.com/H36ejnPUMZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2024
По данным DeepState, оккупированный россиянами с 2014 года Луганск сейчас на расстоянии около 100 километров от линии фронта.
Дополнено в 00.35: Пасечник добавил, что в результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.
Также горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.
Предыстория:
- 1 мая в сети появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS скопления оккупантов вблизи населенного пункта Роговое, что на Луганщине. На кадрах, которые снял дрон, видно большое скопление личного состава оккупантов и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.