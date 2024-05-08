Этой ночью произошла массированная атака на энергообъекты в шести областях – Минэнерго

В ночь на 8 мая атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Источник: Минэнерго в Telegram, министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook

Детали: По словам Галущенко, последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

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Прямая речь: "Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Экономное использование электроэнергии - вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы".

Напомним:

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