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Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие

Анастасия ПроцСреда, 8 мая 2024, 09:18
Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие
Иллюстративное фото: Getty Images

Ночью российские войска обстреляли Белозерку Херсонской области, в результате чего погибла женщина, еще три человека ранены.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА

Прямая речь: "В результате вражеских ударов в собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека - ранены".

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Детали: Сообщается, что в тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, ранения лица и руки. Также в медучреждении сейчас находится 65-летняя женщина. У нее диагностировали контузию и взрывную травму. Врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести.

Обновлено: Позже Херсонская ОВА написала, что из-за российской атаки в больницу обратилась еще одна пострадавшая. Женщина получила сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают необходимую медпомощь.

Предыстория:

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В ночь на 8 мая Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
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