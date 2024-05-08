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Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 10:11
Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства
Игорь Коломойский, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ, УП

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний еще в 2003 году.

Источник: Офис генерального прокурора, Нацполиция, информированные собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК)".

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Детали: По словам источника УП, речь идет о Коломойском.

По данным следствия, олигарх, чтобы отомстить заказал убийство директора одной из юридических компаний за "невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

В полиции утверждают, что Коломойский имел личный коммерческий интерес в работе металлургического завода, а решение общего собрания акционеров предприятия не позволяло ему полноценно реализовать свой план наживы.

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Поэтому он с угрозами обратился к адвокату юридической фирмы, которая участвовала в общем собрании акционеров и готовила юридическую документацию, чтобы тот отменил решение. В ответ олигарх получил отказ, поэтому решил отомстить.

 

Для выполнения заказа Коломойский через своего охранника привлек членов банды, которая "специализировалась" на физической расправе с конкурентами.

По информации Нацполиции, нападение произошло в августе 2003 года в центре Феодосии. Тогда четверо мужчин нанесли потерпевшему удары металлическим прутом по голове и ножевые ранения в грудь, живот и спину. Помешала злоумышленникам добить мужчину жена потерпевшего, а врачам удалось спасти его жизнь.

Через несколько дней исполнителей преступления задержали, а позже приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

Расследование установления заказчика убийства было выделено в отдельное производство. И только 8 мая 2024 года Коломойскому было объявлено о подозрении.

За покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также в четырех регионах государства проводятся 23 обыска в рамках этого производства.

Коломойский уже находится под стражей из-за другого дела.

Что было раньше: В 2005 году против Коломойского возбудили уголовное дело за покушение на убийство адвоката Сергея Карпенко из-за отказа выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия ДнепрСпецСталь (Запорожье). Хотя, в том же году при странных обстоятельствах дело закрыли.

В 2013-м Виктор Пинчук, который начал судебную тяжбу против Коломойского в Лондоне из-за акций Криворожского железорудного комбината, попытался реанимировать это дело и доказать причастность Коломойского к заказу убийства Карпенко.

Но тогда судья Высокого суда Лондона решил, что "эпизод о Карпенко" не будут включать в процесс.

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Напомним:

  • В 2023 году Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

Темы: КоломойскийполицияубийствоОфис генпрокурора
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