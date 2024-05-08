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Журналистов снова пустили в Раду, но с рядом условий

Ирина БалачукСреда, 8 мая 2024, 11:36
Журналистов снова пустили в Раду, но с рядом условий
Фото с сайта ВР

Представителям СМИ открыли доступ в помещение Верховной Рады − соответствующее распоряжение об аккредитации медиа при ВР на период действия военного положения подписал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Источник: сайт ВР, корреспондент "Украинской правды"

Дословно пресс-служба Рады: "Сейчас для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это − специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и т.д.". 

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фото с сайта ВР

Детали: Сообщается, что 7 мая Стефанчук и руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами, где рассказали об особенностях работы в пресс-центре, в частности о необходимости спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

В ВР подчеркнули, что одновременно в пресс-центре может находиться не более 30 представителей медиа.

Это обусловлено требованиями безопасности и количеством мест в самом простом укрытии здания парламента.

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Как сообщает корреспондент "Украинской правды", который присутствовал на встрече, журналисты смогут работать только в пресс-центре на 3-м этаже Верховной Рады. Доступ в кулуары на 2-м этаже закрыт.

Для работы в парламенте представителям средств массовой информации необходимо будет пройти переаккредитацию − ее порядок вскоре обнародуют.

В пресс-центр будут допускать не более двух медийщиков от каждого СМИ.

Представителям медиа будет запрещено, в частности, проводить прямую трансляцию из здания парламента, фотографировать фортификационные сооружения в ВР, анонсировать парламентские заседания.

Обнародовать информацию о работе ВР можно будет через час после объявления перерыва в пленарном заседании.

Для справки: С начала полномасштабного вторжения РФ журналистам запретили доступ в здание Верховной Рады. Также с 24 февраля 2022 года не ведется прямая трансляция заседаний парламента.

Предыстория:

  • В конце 2023 года глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в аппарате ВР разрабатывают механизм переаккредитации представителей СМИ, что в дальнейшем будет способствовать улучшению их доступа к работе в парламенте.
  • 1 мая руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный заявил, что представителей СМИ снова начнут пускать в парламент во время заседаний, но ограничат их количество до 20-30 человек. Сообщалось, что после Пасхи с журналистами проведут специальный инструктаж.

Темы: СМИВерховная Рада
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