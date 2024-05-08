Рада продлила военное положение и мобилизацию
Среда, 8 мая 2024, 13:28
Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь Железняка: "Парламент утвердил указ президента №11234 о продлении действия военного положения. За − 339. С 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно до 11 августа 2024 года".
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Детали: Также Рада 336 голосами утвердила указ президента №11235 о продлении мобилизации до 11 августа.
Железняк напомнил, что это было уже одиннадцатое голосование парламента за продление действия военного положения и за продление мобилизации.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.