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Рада продлила военное положение и мобилизацию

Ирина БалачукСреда, 8 мая 2024, 13:28
Рада продлила военное положение и мобилизацию
Фото из Telegram Ярослава Железняка

Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент утвердил указ президента №11234 о продлении действия военного положения. За − 339. С 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно до 11 августа 2024 года".

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Детали: Также Рада 336 голосами утвердила указ президента №11235 о продлении мобилизации до 11 августа.

Железняк напомнил, что это было уже одиннадцатое голосование парламента за продление действия военного положения и за продление мобилизации.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

Темы: Военное положениемобилизацияВерховная Рада
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