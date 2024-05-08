Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент утвердил указ президента №11234 о продлении действия военного положения. За − 339. С 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно до 11 августа 2024 года".

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Детали: Также Рада 336 голосами утвердила указ президента №11235 о продлении мобилизации до 11 августа.

Железняк напомнил, что это было уже одиннадцатое голосование парламента за продление действия военного положения и за продление мобилизации.

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