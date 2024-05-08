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Топ-генерал НАТО о продвижении россиян: Прогресс ограничен, Украина еще может победить

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 8 мая 2024, 21:32
Топ-генерал НАТО о продвижении россиян: Прогресс ограничен, Украина еще может победить
Роб Бауэр, фото: Getty Images

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что несмотря на продвижение российских сил на поле боя Украина все еще может выиграть войну, признав, что пауза в поддержке повлияла на события на фронте.

Источник: Бауэр в интервью бельгийскому вещателю VRT, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Бауэра, для Украины "еще не поздно" одержать победу в войне, поскольку "русские достигли прогресса, но все еще достаточно ограниченного и все еще не стратегического". Он, однако, указал, что пауза в военной поддержке Запада действительно повлияла на украинский фронт.

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"Самое важное, что мы продолжаем посылать помощь. И чем дольше продолжается война, тем сложнее это делать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не бесконечны", - добавил топ-генерал Альянса.

По его мнению, западные страны могут продолжать поставлять Киеву оружие, либо еще больше истощая собственные запасы, либо еще сильнее давя на оборонную промышленность, "чтобы она производила гораздо больше и быстрее".

"Вероятно, понадобится по меньшей мере год для того, чтобы действительно достичь большего производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. На оккупированной части Украины находится 450 тысяч россиян", – прогнозирует Бауэр.

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Предыстория:

  • В марте председатель Военного комитета НАТО впервые прибыл в Киев и предостерег от чрезмерного пессимизма относительно шансов Украины в войне.
  • В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал союзников ускорить поставки военной поддержки Украине, подчеркнув, что она и дальше имеет шансы на победу в полномасштабной войне против России.

Темы: РосcиявойнаУкраинаСША
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