Топ-генерал НАТО о продвижении россиян: Прогресс ограничен, Украина еще может победить

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что несмотря на продвижение российских сил на поле боя Украина все еще может выиграть войну, признав, что пауза в поддержке повлияла на события на фронте.

Источник: Бауэр в интервью бельгийскому вещателю VRT, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Бауэра, для Украины "еще не поздно" одержать победу в войне, поскольку "русские достигли прогресса, но все еще достаточно ограниченного и все еще не стратегического". Он, однако, указал, что пауза в военной поддержке Запада действительно повлияла на украинский фронт.

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"Самое важное, что мы продолжаем посылать помощь. И чем дольше продолжается война, тем сложнее это делать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не бесконечны", - добавил топ-генерал Альянса.

По его мнению, западные страны могут продолжать поставлять Киеву оружие, либо еще больше истощая собственные запасы, либо еще сильнее давя на оборонную промышленность, "чтобы она производила гораздо больше и быстрее".

"Вероятно, понадобится по меньшей мере год для того, чтобы действительно достичь большего производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. На оккупированной части Украины находится 450 тысяч россиян", – прогнозирует Бауэр.

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