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ISW проанализировал цель последних массированных атак РФ на Украину

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 05:54
ISW проанализировал цель последних массированных атак РФ на Украину
последствия российской атаки на Киевщине, фото: ГСЧС

По мнению, аналитиков Института изучения войны, последними ударами Россия пытается поразить энергосистему и истощенную ПВО Украины перед прибытием американской помощи в сфере безопасности.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что в ночь с 7 на 8 мая российские войска осуществили масштабные удары ракетами и с беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры, продолжая давить на истощенную систему противовоздушной обороны Украины накануне прибытия масштабной помощи со стороны США и Запада в сфере безопасности.

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Аналитики отмечают, что это уже пятый крупномасштабный российский ракетный и дроновый удар по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.

Кроме того, говорится в обзоре, войска РФ также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре в последние недели, очевидно, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи и ограничить поток ожидаемой американской помощи в сфере безопасности на фронте.

Российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские энергетические объекты ограниченными сериями крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, что свидетельствует о том, что Россия отдает предпочтение усилиям, направленным на разрушение энергетической сети.

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Или же имеет целью использовать большее количество ракет, чтобы ослабить украинскую систему противовоздушной обороны в непосредственной близости к энергетическим объектам и нанести им значительный ущерб.

Ключевые выводы ISW за 8 мая:

  • Российские войска нанесли масштабные удары ракетами и с беспилотников по объектам украинской энергетической инфраструктуры в ночь с 7 на 8 мая, продолжая давить на истощенную систему противовоздушной обороны Украины накануне прибытия широкомасштабной помощи со стороны США и Запада в сфере безопасности.
  • Недавние спутниковые снимки истощенных российских складов военной техники и вооружений свидетельствуют о том, что Россия сейчас поддерживает свои военные усилия в основном за счет изъятия со складов, а не за счет масштабного производства новых транспортных средств и определенных видов вооружений.
  • Россия полагается на огромные запасы техники и другого оборудования советских времен, чтобы поддерживать операции и потери во время войны в Украине на уровне, гораздо более высоком, чем может обеспечить нынешний российский оборонный фонд, и РФ не сможет мобилизовать свой оборонный фонд для пополнения этих запасов в течение многих лет.
  • Служба государственной безопасности Грузии применяет стандартные информационные операции Кремля против грузин, протестующих против законопроекта об "иностранных агентах" в российском стиле, по примеру основателя партии "Грузинская мечта" и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
  • Усилия Армении дистанцироваться от России все больше заставляют Кремль признавать проблемы в двусторонних отношениях.
  • Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что литовское правительство предоставило разрешение на отправку войск в Украину для проведения учебных миссий в будущем.
  • Сообщается, что существует инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет осуществлять поиск по определенным координатам пользователей Telegram, которые включили настройки местонахождением.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Сватово, Кременной и Авдеевки, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает подчеркивать российские формирования, участвующие во вторжении России в Украину.

Темы: ISWпомощь Украинеракетный ударбеспилотники
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