Ночью защитники уничтожили в Одесской области 17 вражеских "Шахедов" из 20 запущенных

Ночью 9 мая украинская ПВО уничтожила в Одесской области 17 вражеских "Шахедов" из 20, которыми россияне атаковали Украину.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: В сообщении отмечается, что в ночь на 9 мая 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

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В результате боевой работы зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили 17 ударных БпЛА в Одесской области.

Что предшествовало: Ночью 9 мая Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Позже СМИ сообщили, что в Одесской области ПВО работала по вражеским "Шахедам".