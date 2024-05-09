Россияне утром ударили по Никополю: 2 погибших, 2 раненых

В результате утреннего вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области погибли 2 человека, еще 2 пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Дословно: "В Никополе двое погибших и столько же пострадавших.

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Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины - 39 и 67 лет.

Город россияне обстреляли с самого утра".

Детали: Лысак сообщил, что в городе загорелся частный дом. Еще 2 - изуродованы. Задело и 5 многоквартирных домов. Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.