В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Кубракова, комитет поддержал

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Источник: карточка документа на сайте парламента, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: По словам Железняка, проект постановления 9 мая должен рассмотреть профильный комитет, затем его вынесут на рассмотрение сессионного зала.

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Обновлено: По данным Железняка, комитет ВРУ по вопросам транспорта поддержал проект постановления об увольнении Кубракова с должности.

Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции СН 8 мая.

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По данным УП, в четверг парламент планирует уволить Кубракова. Затем Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.

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