Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Рада уволила вице-премьера Кубракова

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 10:42
Рада уволила вице-премьера Кубракова
фото из Telegram Железняка

Парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 272 нардепа.

Реклама:

Самого чиновника в зале заседаний не было.

Что предшествовало: 9 мая в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция "Слуга народа" не обсуждали с ним решение о его отставке.

Как писала "Украинская правда", народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции 8 мая решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства и уволить Кубракова.

ВИДЕО ДНЯ

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции СН.

Читайте также: "Игра на понижение Кубракова. Почему у Минобновления забрали две трети денег"

Темы: Мининфраструктуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области

Аварийные отключения света действуют во всех регионах – "Укрэнерго"

Злочевский, Богуслаев и другие: "Схемы" нашли имущество семей экс-чиновников в Дубае на $30 миллионов

Блинкен призвал Украину не стать похожей на Россию

Блинкен раскрыл детали соглашения по безопасности между США и Украиной

Угрозы журналистам "Украинской правды": начато расследование

Все новости...
Мининфраструктуры
В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Кубракова, комитет поддержал
"Слуга народа" планирует уволить Кубракова и разделить пополам Мининфраструктуры – источники
Кубраков: Не можем подтвердить заявление РФ об осмотре судна, но сам факт спекуляций – нарушение
Последние новости
03:12
Оккупанты сообщили о массированной ракетной атаке на Севастополь
03:09
БоксМы спортсмены, а не уличные хулиганы: Усик прокомментировал поведение отца Фьюри
02:16
Блинкен встретился с представителями Центра противодействия коррупции и Фонда DEJURE
01:23
Перед визитом Путина США посоветовали Китаю прекратить поддержку России
00:12
БоксУсик про габариты Фьюри: Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон
00:10
видеоБлинкен сыграл на гитаре в одном из баров Киева
23:52
Новости экономики 14 мая: план Украины для Ukraine Facility, имущество эксчиновников на $30 млн в Дубае
23:41
Генштаб: Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области
23:39
"А вы на семейную форму обучения?" Как это быть мамой ребенка, у которого расстройство аутистического спектра
23:24
фото, видеоВ Харькове известно о 21 пострадавшем от вечерних обстрелов
Все новости...
Реклама:
Реклама: