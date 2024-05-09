Рада уволила вице-премьера Кубракова

Парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 272 нардепа.

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Самого чиновника в зале заседаний не было.

Что предшествовало: 9 мая в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция "Слуга народа" не обсуждали с ним решение о его отставке.

Как писала "Украинская правда", народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции 8 мая решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства и уволить Кубракова.

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Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции СН.

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