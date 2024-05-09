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Кубраков о потенциальном увольнении: Со мной это решение не обсуждали

Алена МазуренкоЧетверг, 9 мая 2024, 10:40
Кубраков о потенциальном увольнении: Со мной это решение не обсуждали
Кубраков, фото из его Facebook

Вице-премьер по вопросам восстановления Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в правительстве и во фракции с ним не обсуждали решение о его отставке.

Источник: Кубраков в Facebook, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Коротко о зарегистрированном в парламенте проекте постановления о моем увольнении с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе министерства по всем направлениям в моей ответственности.

Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен...

Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой - за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством - путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность".

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Детали: Рада приняла решение о назначении Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины в декабре 2022 года.

Железняк отметил, что в Раде перед увольнением будет выступать министр агрополитики Николай Сольский, которого уличили в завладении государственной землей, а вот выступления Кубракова почему-то не будет.

Что предшествовало: 9 мая в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова.

Комитет ВРУ по вопросам транспорта поддержал проект постановления об увольнении Кубракова и позже парламент его уволил.

Напомним:

  • Как писала "Украинская правда", народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.
  • Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции СН 8 мая.
  • По данным УП, в четверг парламент планирует уволить Кубракова. Затем Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.

Темы: КубраковувольнениеВерховная РадаКабинет министров
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