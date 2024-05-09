Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Силы обороны уничтожили часть штурмовиков РФ, прорвавшихся в Красногоровку – "Хортица"

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 11:04
Силы обороны уничтожили часть штурмовиков РФ, прорвавшихся в Красногоровку – Хортица
Назар Волошин. фото c сайтf "Армія Inform"

Подразделения Сил обороны ликвидировали часть штурмовых групп врага, которым удалось прорваться на огнеупорный завод в городе Красногоровка Донецкой области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона

Детали: В районе Красногоровки, по данным ОСГВ, за последние сутки произошло 11 штурмов, 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов.

Реклама:

Прямая речь Волошина: "Противник не оставляет попыток штурмовать город Красногоровка небольшими штурмовыми группами. Время от времени отдельные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах.

Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки врага именно зайти в город.

Часть тех групп, которые прорвались к огнеупорному заводу в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать. А те, кто остались, находятся в сложном положении. Поскольку практически они лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники. Сейчас продолжаются там бои".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что Силы обороны сдерживают продвижение противника как вглубь города Красногоровка, так и по окрестностям.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, за сутки здесь отбили 45 атак − Генштаб
Враг прорвался в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы – "Хортица"
Что происходит на фронте? Прорыв россиян за Очеретино, заход в Красногоровку, неудачные штурмы Часового Яра – видеоблог УП
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: