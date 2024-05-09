Силы обороны уничтожили часть штурмовиков РФ, прорвавшихся в Красногоровку – "Хортица"

Подразделения Сил обороны ликвидировали часть штурмовых групп врага, которым удалось прорваться на огнеупорный завод в городе Красногоровка Донецкой области.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона

Детали: В районе Красногоровки, по данным ОСГВ, за последние сутки произошло 11 штурмов, 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов.

Реклама:

Прямая речь Волошина: "Противник не оставляет попыток штурмовать город Красногоровка небольшими штурмовыми группами. Время от времени отдельные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах.

Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки врага именно зайти в город.

Часть тех групп, которые прорвались к огнеупорному заводу в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать. А те, кто остались, находятся в сложном положении. Поскольку практически они лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники. Сейчас продолжаются там бои".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что Силы обороны сдерживают продвижение противника как вглубь города Красногоровка, так и по окрестностям.