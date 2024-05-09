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Россияне взломали спутниковый сигнал "Интера" и транслировали парад в Москве

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 11:27
Россияне взломали спутниковый сигнал Интера и транслировали парад в Москве
скриншот

Россияне взломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Об этом свидетельствуют видео, которые начали появляться в различных телеграмм каналах. Эту же информацию подтвердили изданию и в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

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Отмечается, что украинские провайдеры переходят на IPTV сигнал, специалисты работают над отражением хакерской атаки.

Напомним: В Москве 9 мая проходит военный парад. Российский правитель Владимир Путин во время своей речи обвинил Запад в "искажении правды о Второй мировой войне" и намекнул на готовность применить стратегическое ядерное оружие.

Темы: хакерытелевидениевойна
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