Сезон "бавовны" в разгаре: дроны СБУ поразили две нефтебазы в РФ - источник

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источника, дроны попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ.

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Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова, отмечает собеседник УП.

Сезон "бавовни" на російських об'єктах, які забезпечують оборонку РФ пальним, триває...

відео з соцмереж pic.twitter.com/uNTc2f0D3e — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2024

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Что предшествовало: В ночь на 9 мая российские СМИ и паблики сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ, кроме того сообщалось, что в российском Белгороде прогремели взрывы и занялись мощные пожары.

Почему это важно: Украинские спецслужбы официально не комментируют атаки беспилотников на объекты российского ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора, которые питают ее оборонку. В то же время СБУ и ГУР неоднократно подчеркивали, что это - законные цели для Украины, которая уже десять лет противостоит превосходящим силам противника в развязанной им войне.