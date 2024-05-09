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Чтобы добраться до российского НПЗ, дрон СБУ преодолел рекордные 1500 км – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 мая 2024, 14:18
Чтобы добраться до российского НПЗ, дрон СБУ преодолел рекордные 1500 км – источник
скриншот из соцсетей

Утром 9 мая украинский дальнобойный дрон поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

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По словам источника УП, это был дрон Службы безопасности Украины, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Об атаке беспилотником по НПЗ в Башкортостане заявил 9 мая глава региона Радий Хабиров. Российские медиа начали публиковать видео с дымом от пожара.

Темы: беспилотникиСБУвойна
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