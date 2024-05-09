Зеленский вернул на должность командующего Сил поддержки ВСУ, которого только что уволил

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил поддержки Вооруженных сил Дмитрия Герегу, которого уволил с этой должности в марте 2024 года.

Источник: указ президента

Дословно: "Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины".

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Детали: Герега был уволен с этой должности 4 марта 2024 года, на его место был назначен Александр Яковец, который с февраля 2020 года занимал должность начальника инженерных войск-начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ.

О причинах такого решения президента не сообщается.

Напомним: Герега был назначен командующим Сил поддержки приказом министра обороны от 9 августа 2021 года, а 4 марта 2024 года был уволен указом президента с этой должности.