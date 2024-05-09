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Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны

Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 19:53
Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны
Сергей рудь, фото: УГО

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года.

Источник: указ президента №317/2024

Дословно: "Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины".

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Детали: О причинах увольнения начальника УГО не сообщается.

Что предшествовало:

  • 7 мая Служба безопасности заявила о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
  • По данным СБУ, двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта.

Темы: Зеленскийуказы
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