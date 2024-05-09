Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны
Четверг, 9 мая 2024, 19:53
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года.
Источник: указ президента №317/2024
Дословно: "Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины".
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Детали: О причинах увольнения начальника УГО не сообщается.
Что предшествовало:
- 7 мая Служба безопасности заявила о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
- По данным СБУ, двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта.